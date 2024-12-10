الجيزة تضبط آلاف المخالفات التموينية وتوجيهات عاجلة من المحافظ

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تابع جهود مراقبة الأسواق وضبط مخلفات التلاعب بالأسعار والاحتكار وتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

واطلع محافظ الجيز، وفق بيان، الثلاثاء، على تقرير إدارة مباحث التموين والذى تضمن تنفيذ الإدارة لعدد من الحملات على المصانع والمخابز والمحلات العامة بنطاق المحافظة.

الجيزة تضبط آلاف المخالفات التموينية

أسفرت الحملات عن ضبط 2563 قضية تضمنت:"تجميع واستيلاء على دقيق بلدى مدعم ونخالة، إستيلاء على بطاقات تموينية، عدم حمل شهادات صحية، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص، إستيلاء على سلع تموينية، إستيلاء على مواد بترولية، إدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إلتزام بالأسعار".

وبلغت المضبوطات 205 طن و 3301000 وحدة سلعية و 73500 لتر مواد سائلة والتى شملت "سجائر، معسل، لحوم ومصنعات لحوم، دواجن ومصنعات دواجن، مواد تموينية، دقيق، خمور، مياه معدنية، مستحضرات تجميل، مواد عطارة، أعلاف، مواد بقالة، خضروات، مساحيق غسيل وعطور"، وتم على الفور مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

ووجه محافظ الجيزة، مسؤولي الأجهزة المعنية بالمحافظة، باستمرار الحملات وتكثيف جهود الرقابة والضبط للحد من المخالفات ومنع أى مظاهر للغش أو التلاعب بالأسعار لضمان أمن وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق.

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