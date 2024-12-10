وزير الأوقاف ونقيب الأشراف يفتتحان مسجد سيدي علي الخواص بحي الجمالية - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ظهر الثلاثاء، والسيد الشريف نقيب الأشراف، مسجد سيدي علي الخواص بمنطقة الحسينية بحي الجمالية، بعد انتهاء أعمال الترميم.

وأعرب محمود الشريف، عن سعادته بحضور افتتاح مسجد العالم الجليل سيدي علي الخواص، ووجه الشكر لكل من قام على أمر ترميم المسجد.

طفرة غير مسبوقة في المساجد خلال عهد الرئيس السيسي

وقال نقيب الأشراف: "خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكاملة لمساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة خاصة، وجميع المساجد بصفة عامة"، مشددًا على أن بيوت الله تعالى تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد نقيب الأشراف، أن إعادة افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هو إنجاز كبير على أرض الواقع أسعد أهالي منطقة الحسينية بحي بالجمالية، موجها الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي لا يدخر جهدًا في خدمة بيوت الله عز وجل، والمهندس لطفي العفيفي الذي تكفل بإعادة ترميم المسجد، لجهودهم في إعادة افتتاح المسجد مرة أخرى.

مصر راعية لكتاب الله عز وجل

ورحب نقيب الأشراف، بضيوف مصر من محكمي المسابقة العالمية ال٣١ للقرآن الكريم، الذين حضروا افتتاح المسجد، مؤكدًا أن تجمع الكثير من ضيوف مصر بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور المسابقة العالمية للقرآن، يؤكد أن مصر راعية لكتاب الله تعالى وحفظته.

ودعا المولى عز وجل أن يجعل مصر عامرة ببيوت الله عز وجل وأن تظل دائما في خدمة كتابه الكريم، وأن يحفظ أهلها والقائمين عليها من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

واختتم حفل الافتتاح، بفاصل من الأناشيد الدينية للشيخ منصور زعيتر، ومنح شهادة تقدير للمهندس لطفي العفيفي الذي تكفل بترميم المسجد.

وعقب الختام، زار نقيب الأشراف ضريح سيدي علي الخواص بصحبة الدكتور أسامة الأزهري ووزير الأوقاف، لقراءة الفاتحة على روحه، وتفقدا مكتبة المسجد.

حضر الافتتاح، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الدكتور محمد أبو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، ووزير الأوقاف السوداني الأسبق محمد علي الياقوتي.

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