البيئة: الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات الضوضاء بكفر الشيخ

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، بمبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث تم اختيار محافظة كفر الشيخ لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بتركيب تلك المحطة أصبح لدينا 43 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية، بهدف تقييم مستويات الضوضاء البيئية التي يتعرض لها المواطنين في هذه المحافظات والاستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

وأكدت بذل الجهود لتطوير وزيادة عدد المحطات بالشبكة القومية، والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة لمكافحة الضوضاء في مختلف المناطق.

وشددت ياسمين فؤاد، على أهمية التزام المنشآت الصناعية والتجارية بتطبيق معايير الحد من الضوضاء المنصوص عليها في القوانين البيئية.

ودعت الوزيرة، المواطنين، للمشاركة الإيجابية من خلال تقليل الضوضاء اليومية الناتجة عن الأنشطة الفردية، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين الدولة والمجتمع هي السبيل لتحقيق بيئة صحية ومستدامة.

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