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لدعم العمل المشترك.. وزير الكهرباء يلتقي نظيره السوري

11:29 م الأحد 01 ديسمبر 2024

وزير الكهرباء يلتقي نظيره السوري

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كتب ـ محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري، وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى إطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء.

وأكد عصمت أن هناك تعاونا بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثلا فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة، موضحا أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء، وتعمل فى العديد من الدول في إطار العمل العربي المشترك.

وأشاد طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة.

وزير الكهرباء يلتقي نظيره السوري

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