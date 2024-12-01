وزير الإسكان: تنفيذ حملات ضبط وصلات المياه وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان إن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: النوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، نفذت بالتنسيق مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، حفاظاً على مورد المياه ومقدرات الدولة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكداً استمرار الحملات لرصد وضبط المخالفات والتعديات على أحد أهم المرافق (مرفق مياه الشرب) لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الوصلات الخلسة بالجهاز، قامت بشن حملة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بموقع سكن مصر مسلسل (٣)، والمجاورة 33 بالحي السادس.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط: أسفرت الحملة عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه بدون عداد، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على موارد الدولة وإلزام المخالفين بدفع متوسط الاستهلاك طبقاً للقواعد المنظمة في هذا السياق.

وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، شملت عمارات الإسكان الاجتماعي "٤٢ عمارة" بالحي الثالث، لمراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات مياه للوحدات، وتم رصد عددٍ من المخالفات وتحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية وقطع المياه عن الوحدات المخالفة.

وطالب رئيس جهاز المدينة، أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة المقررة حتى يتم إعادة فتح المياه، مؤكداً استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك٠

وأوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أن اللجنة المختصة بفحص العدادات ووصلات المياه بالجهاز، قامت بشن حملة بعدة أحياء سكنية، وتم ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، ومنشأة تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بكل حزم.

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