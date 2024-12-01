القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين.. كلمة رئيس "النواب" في بداية مناقشة "الضمان الاجتماعي"

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، كلمةً في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد.

وقال رئيس المجلس: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد -وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأُسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف جبالي: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية؛ حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأُسر المستحقة قادرةً على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

رئيس النواب: إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط

وتابع رئيس المجلس: إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط؛ بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة.

واستكمل رئيس "النواب": وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل؛ ليضمن أن يكون كل فرد جزءًا من بناء هذا الوطن.

وأضاف جبالي: كما يشكل هذا المشروع تحولًا جوهريًّا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.

وتابع رئيس المجلس: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد؛ مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأُسر الأكثر احتياجًا، ولكن الأهم من ذلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي؛ حيث يصبح الدعم مدخلًا حقيقيًّا لتحفيز قدرات هذه الأُسر نحو استدامة النمو.

وأضاف جبالي: إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية؛ لذا علينا أن نعمل يدًا بيد، لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلًا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.

وتابع رئيس "النواب": في الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلًا أكثر إشراقًا.

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