"قومي حقوق الإنسان" يعقد اجتماعًا موسعًا مع وفد الاتحاد الأوروبي

كتب- محمد نصار:

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفدًا من ممثلي سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، شمل ممثلي مكاتب الشؤون السياسية وحقوق الإنسان من سفارات السويد، وسويسرا، وهولندا، والتشيك، وبلغاريا، والمجر، والنمسا، وإسبانيا، والبرتغال، وقبرص، وألمانيا، بالإضافة إلى ممثلي المكتب السياسي وقسم حقوق الإنسان بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

شارك في الاجتماع السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس الدكتورة هدى عوض، والدكتور محمد ممدوح، وهاني إبراهيم، وعبد الجواد أحمد.

تفاصيل اجتماع المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وفد الاتحاد الأوروبي

تطرق الاجتماع من خلال مناقشات معمقة بين الجانبين، إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس من خلال استراتيجية عمله، وخطته التنفيذية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة المجلس، ونائبها والأعضاء، العديد من الفعاليات والأنشطة التي قام بها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي، عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس، والدور الذي يلعبه في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما أكد الوفد الأوروبي، أهمية استمرار الحوار البناء بين الجانبين وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون المشترك.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز شراكاته مع الجهات الدولية والإقليمية، بما يدعم مساعيه الرامية إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

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