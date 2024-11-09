وزير العمل يُسلم شهادات لخريجي دورات تدريب على 23 مهنة من معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة -صور

كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران، وزير العمل، اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة.

شملت المنحة تدريب 500 خريج، كمرحلة أولى، من بين 1745 مستهدفين في الفترة المقبلة، على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا، وفق معايير وشهادات دولية.

وخلال الحفل، الذي حضره السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلي كواروني، وعدد من قيادات المعهد، وزع الوزير شهادات معتمدة على أوائل الخريجين.

وأشاد الحضور بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تطوير التعليم الفني وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، حيث يسهم هذا التعاون مع معهد الساليزيان في إعداد جيل من الشباب المدرب والمؤهل لسوق العمل، مما يعزز قدراتهم التنافسية في المجالات الفنية والحرفية.

وفي كلمته، أشار الوزير جبران، إلى أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية يتم بشكل عملي على أرض الواقع، من خلال التعاون مع مختلف شركاء التنمية محليًا ودوليًا، لإعداد الشباب لسوق العمل الذي يشهد تحديات ومتغيرات جديدة.

ولفت إلى أن خريجي الدفعة قد تدربوا على مهن فنية وحرفية متنوعة، إضافة إلى مهارات حياتية ولغوية، مما يسهم في تحسين فرصهم المهنية في الداخل والخارج.

وأضاف الوزير، أن الشهادات التي يحصل عليها المتدربون معتمدة من المعهد والسفارة الإيطالية ووزارة العمل، مما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد "جبران"، حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع معهد الساليزيان لإتاحة المزيد من الدورات التدريبية للشباب وتطوير منظومة التدريب المهني بما يخدم رؤية الدولة المصرية لبناء "الجمهورية الجديدة".

وفي ختام الحفل، افتتح الوزير، ملتقى توظيف داخل المعهد بمشاركة 29 شركة، بهدف توفير فرص عمل للخريجين، واستمع إلى تجاربهم الناجحة خلال جولته في ورش التدريب والقاعات الدراسية، حيث أعرب الخريجون عن امتنانهم لهذه الفرصة التي ساهمت في تطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم

أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم