حالة الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

وقالت الأرصاد، إنه يوجد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومع تقدم الوقت تتقدم السحب على باقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أن الفرصة موجودة للأمطار الخفيفة مع تقدم الوقت لجنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وسجلت درجة الحرارة صباح اليوم على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.