رئيس مجلس الشيوخ: نقدر مواقف صربيا الداعمة للقضايا المصرية بالمحافل الدولية

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقدير المجلس وأعضائه لمواقف جمهورية صربيا الداعمة للقضايا المصرية في المحافل الدولية، ومنها دعم المرشح المصري خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"، لافتاً إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ - خلال لقائه بوزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش اليوم /الجمعة/ - عن خالص تعازيه والوفد المرافق له، للدولة الصربية حكومة وشعباً في ضحايا إنهيار إحدى محطات القطارات؛ ما أسفر عن سقوط عشرات الضحاياً.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه.. رحب وزير الخارجية الصربي مارك ديجوريتش، بوفد مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.. مؤكداً حرص وزارة الخارجية الصربية على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما في مواجهة المواقف والتحديات الدولية بما يخدم مصالح الشعبين.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير وناجح جلال وسها سعيد، بالإضافة إلى سفير مصر بصربيا باسل صلاح.