بعد ضبط ٣٥٩٦ مخالفة.. توجيهات من محافظ الجيزة بشأن مواجهة الغش التجاري

كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع الإدارات التموينية وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

تكليفات محافظ الجيزة، جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي أكد خلاله "النجار" على اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور للإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وكشف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٣٥٩٦ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الجهود فى مجال المخابز أسفرت عن تحرير عدد ٢٨٩٦ محضر شملت ضبط ٤٢٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة ٥٠ كجم بإجمالي ٢١ طن مضبوطات ومخالفات التلاعب بأوزان ومواصفات الخبز.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير عدد ٥٥٣ محضر تمويني شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود ترخيص او شهادة صحية كما تم تحرير ٣٦ محضر فى مجال البنزين ومستودعات البوتاجاز شملت ضبط ٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ وتصرف ١٠ الاف لتر بنزين ٨٠ وضبط ١٠٠٠لتر سولار و٦٨اسطوانة بوتاجاز تجارى و٧٠ اسطوانة بوتاجاز منزلي.

كما شملت الجهود التموينية فى مجال مخالفات البدالين التموينين والجمعيات الاستهلاكية فقد تم تحرير ١١١ محضر شملت ضبط ٨٤٠لتر خل و٥٩٠علبه تبغ و٦١٨٠كيلو مكرونه و١٣٠٠كيلو ارز و١٢٠٠كيلو سكر و٥٠٠كيلو ملح و٩٥٠كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و٧٦كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر و٤٨٦٤ لتر زيت طعام مستعمل و٢١٢لتر زيت زيتون مجهول المصدر و٣٥كيلو مقطعات دواجن مجهولة المصدر.

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.