محافظة القاهرة تقيم حفلًا لضيوف المنتدى الحضري بالقلعة

تصوير- هاني رجب:

نظمت محافظة القاهرة، مساء اليوم الخميس، حفلًا لضيوف المنتدى الحضارى العالمى، بساحة المتحف الحربي بالقلعة.

وتم استقبال الضيوف بالمزمار والطبل البلدي، وذلك بحضور عدد كبير من الضيوف في مقدمتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من الوزراء واصطحب محافظ القاهرة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فى جولة داخل المتحف الحربي وتم إهدائه مجسم للقلعة.