"فاروق" يبحث تطوير منظومة التموين والتحول الرقمي مع شركة "SAP"

كتب- محمد سامي:



عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة "SAP" لبحث سبل التعاون في تحديث وتطوير منظومة التموين من خلال تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة عمليات الإمداد والتوزيع.



وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تقدمها SAP لتحسين كفاءة منظومة التموين وتسهيل وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.



وركزت النقاشات على استراتيجيات التحول الرقمي لتطوير عمليات التخزين والتوزيع، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.



وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تسعى جاهدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، وخاصةً شركة SAP، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير منظومة التموين.



وأوضح قائلًا: نهدف إلى بناء بنية معلوماتية متطورة لضمان سرعة وكفاءة توزيع السلع، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



كما أشار الوزير، إلى أن التعاون مع SAP يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتحديث شبكات الإمداد، ما يعزز مستوى الخدمات التموينية، ويرفع من جودة الحياة للمواطنين.



وأضاف أن حلول SAP ستساهم في تقديم خدمات تكنولوجية قابلة للتطوير وآمنة، بما يعزز من كفاءة السوق المصري ويحقق التحول الرقمي المنشود.



وأشاد الدكتور شريف فاروق، بأهمية الاستفادة من الحلول التقنية التي تقدمها SAP في دعم مشروعات التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة التموين، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجات المواطنين الأساسية.



شارك في الاجتماع الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة دعاء نبيل، معاون الوزير.



كما حضر الاجتماع من جانب شركة "SAP" محمد سامي، المدير العام للشركة، والمهندس شريف ثابت، مسؤول مبيعات الحكومة، والمهندس كريم صبري، مدير مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور أشرف عبد الوهاب، مدير التحول الرقمي للقطاع الحكومي، والمهندس أحمد الشوربجي، مدير هندسة الحلول للقطاع الحكومي.

