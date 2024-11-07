وزير السياحة: قوة تعلم آلة الذكاء الاصطناعي عظيمة وهذه التحديات التي تواجهنا

وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لبحث التعاون بين البلدين في القطاع

كتب- محمد أبو بكر:

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في القمة الوزارية لبورصة لندن الدولية للسياحة 2024 (WTM)، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالتعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) والمعرض السياحي الدولي في لندن.

جاء ذلك ضمن زيارة الوزير للعاصمة البريطانية للمشاركة في فعاليات الدورة الـ43 للمعرض السياحي، التي استمرت حتى 7 نوفمبر.

وخلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياحة"، تم مناقشة كيف يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين صناعة السياحة، بما في ذلك تعزيز تجارب السفر، تصميم البرامج السياحية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد، وتطوير مجالات السياحة البيئية.

وأشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي له تأثيرات إيجابية على الصناعة السياحية، مثل تحسين تدابير الأمن والسلامة، وتوفير وصول سهل للمعلومات، بالإضافة إلى تيسير الترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية.

وأكد أن الوزارة استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحدى حملاتها الترويجية، وحققت نتائج إيجابية.

كما أشار إلى بعض التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة، ومن أبرزها ضرورة وضع إطار قانوني لتنظيم التطبيقات والممارسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أن هذا الإطار يجب أن يكون ديناميكيًا لمواكبة تطور التقنيات وتعلم الآلة المستمر، كما أشار إلى أن السلطات التنظيمية بحاجة إلى خبرة فنية ومراقبة دورية لضمان تطور القوانين بما يتماشى مع التطورات التقنية.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير ، على أهمية وجود آلية للتحكم في تعلم الآلة، مشيرًا إلى القوة الكبيرة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي في التعلم والتطور بشكل مستقل.