مفاجئ وكاسح.. إبراهيم عيسى يعلق على فوز ترامب برئاسة أمريكا

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض هي تاريخية بكل المقاييس وتعطي أمثلة كبيرة للواقع في كل العالم، موضحًا أن الدروس المستفادة من فوز ترامب المفاجئ والكاسح هو أننا أمام حالة من المثابرة والصمود للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حالة من الدأب والصمود والتصميم ومواجهة الحملات التي كانت تشوه صورته طوال 4 سنوات ماضية، واعتمد على مبدأ في الهجوم والتهجم والنيل من الخصوم وهذه القدرات خلقت له حالة من الصمود والاستمرار والإصرار والعزيمة والإرادة.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن ما شهده ترامب وعاشه طوال الـ8 سنوات الأخيرة تؤكد أنه جزء كبير من النجاح لأي سياسي في العالم هو قدرته على الصلابة وأنه لا تهزه الأزمات والصعوبات والتحديات.