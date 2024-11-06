إعلان

مفاجئ وكاسح.. إبراهيم عيسى يعلق على فوز ترامب برئاسة أمريكا

10:27 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

إبراهيم عيسى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض هي تاريخية بكل المقاييس وتعطي أمثلة كبيرة للواقع في كل العالم، موضحًا أن الدروس المستفادة من فوز ترامب المفاجئ والكاسح هو أننا أمام حالة من المثابرة والصمود للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حالة من الدأب والصمود والتصميم ومواجهة الحملات التي كانت تشوه صورته طوال 4 سنوات ماضية، واعتمد على مبدأ في الهجوم والتهجم والنيل من الخصوم وهذه القدرات خلقت له حالة من الصمود والاستمرار والإصرار والعزيمة والإرادة.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن ما شهده ترامب وعاشه طوال الـ8 سنوات الأخيرة تؤكد أنه جزء كبير من النجاح لأي سياسي في العالم هو قدرته على الصلابة وأنه لا تهزه الأزمات والصعوبات والتحديات.

إبراهيم عيسى دونالد ترامب البيت الأبيض برنامج حديث القاهرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأعلى للشؤون الإسلامية" يستعرض مسيرة محمد الطرابلسي مفتي ليبيا الأسبق

إعلان

إعلان

مدبولي عن "تعويم الجنيه": الدولة لن تتدخل.. والسعر متروك للعرض والطلب
"حرب المصالح" والبيض التركي.. لماذا لم تخفض 30 مليون بيضة الأسعار؟