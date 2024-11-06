اليوم.. محافظة القاهرة تنظم احتفالية بحديقة الأزهر للمشاركين في المنتدى الحضري

كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفالية التي تنظمها محافظة القاهرة للمشاركين بالمنتدى الحضري العالمي بحديقة الأزهر ابتداء من الساعة 7 مساء اليوم، ضمن فعاليات المدينة المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي.

وتتضمن الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية، وفقرات فنية فولكلورية، وسيتم تقديم المأكولات الشعبية لضيوف المنتدى والحضور بالمجان للتعرف على الثقافة المصرية.