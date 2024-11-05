محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية

مصر تشارك في الأسبوع العربي للتراث بفعاليات تلقي الضوء على تنوع موروثها

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية بدعوة من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف رئيس الوفد السعودي بالمنتدى الحضري العالمي.

جاء ذلك ضمن أنشطة ومشاركات محافظ القاهرة في فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر الجاري.