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محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية

09:03 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية
  • عرض 5 صورة
    محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية
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كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية بدعوة من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف رئيس الوفد السعودي بالمنتدى الحضري العالمي.

جاء ذلك ضمن أنشطة ومشاركات محافظ القاهرة في فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر الجاري.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة منتدى حوار المدن العربية والأوروبية الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف المنتدى الحضري العالمي الوفد السعودي بالمنتدى الحضري
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