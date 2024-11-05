محافظ القاهرة يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية
09:03 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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كتب- محمد نصار:
شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توقيع اتفاقية إطلاق منتدى حوار المدن العربية والأوروبية بدعوة من الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف رئيس الوفد السعودي بالمنتدى الحضري العالمي.
جاء ذلك ضمن أنشطة ومشاركات محافظ القاهرة في فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة خلال الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر الجاري.
إبراهيم صابر محافظ القاهرة منتدى حوار المدن العربية والأوروبية الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف المنتدى الحضري العالمي الوفد السعودي بالمنتدى الحضري
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