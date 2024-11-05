محافظة القاهرة تستضيف مؤتمر الأفريسيتي ديسمبر 2025

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG-A على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي بحضور جان بيير إمباسي سكرتير عام المنظمة، والسفير محمد حجازي، مدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة القاهرة هو حدث كبير، حيث احتفلت مدينة القاهرة هذا العام بمرور 1055 عاما على إنشاءها، فهي مدينة تجمع بين تاريخ الأجداد والحداثة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية التي أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي شرايين حياة، حيث ساهمت في الربط بين شرق القاهرة وجنوبها ، وبين القاهرة والمحافظات المجاورة.

وأضاف محافظ القاهرة: هدفنا هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم، ولدينا رؤية لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارهم شركاء اساسين في تحسين جودة الحياة ، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بعمل تجربة جديدة في منطقة عزبة الهجانة وهي التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في سبيل نجاح استضافة القاهرة لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في 2025 لتكون إضافة لأعمال وانجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الجهد الذي تقدمه المنظمة يبرز إرادة المدن الأفريقية لتحقيق التغيير وتقديم الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها مدننا.

وأكد جان بيير إمباسي سكرتير عام المنظمة، أن المنظمة تعول على قدرة مصر لإنجاح مؤتمر الأفريسيتي الذي تنظمه القاهرة في الفترة من ١ - ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ حيث يعد أهم مؤتمر بعد المنتدى الحضرى العالمي، مشيرًا إلى أن القاهرة هي أكبر مدن القارة تاريخُا ونموذجًا للتطور الحضري.

وأضاف سكرتير عام المنظمة أن أعمال التطوير الحضري والعمرانى التي تحدث في مصر تعد نموذجًا للعمل في أفريقيا.