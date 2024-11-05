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منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير التعليم العالي التركي

02:18 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير التعليم العالي ال

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كتب- محمد شاكر:
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الدكتور Erol Ozvar وزير التعليم العالي التركي والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الجيزة والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية.
تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث أبدى الوزير إعجابه الشديد بضخامة الهرم وطريقة بناؤه، وكذلك عظمة نحت تمثال أبو الهول.

كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، معربا عن آمله في تكرار الزيارة مرة أخرى.

منطقة أهرامات الجيزة الأهرامات وزير التعليم العالي التركي
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