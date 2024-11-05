نشرة التوك شو| رد حكومي على إقرار حزم جديدة من الحماية الاجتماعية وتحذيرات من حقن التخسيس

تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

الوزراء: ملتزمون ببرنامج الطروحات الحكومية ودعم القطاع الخاص

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وملتزمة به.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح أن دعم القطاع الخاص لا يقتصر على هذا البرنامج، بل يشمل مبادرات واستراتيجيات شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتقديم تسهيلات ضريبية وحزم متكاملة من الإجراءات.

الوزراء: إقرار حزم جديدة من الحماية الاجتماعية محل نظر الحكومة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تقديرها لما يتحمله الشعب المصري من ضغوط في ظل عملية الإصلاح والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وهي مدركة للجهود المبذولة والأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، مع مراعاة عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين.

صاحب مطعم صبحي كابر يكشف تفاصيل استرداده لأمواله

كشف صبحي كابر، صاحب مطعم صبحي كابر الشهير، عن تفاصيل استرداده لأمواله التي تعرض للنصب عليها والتي تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه.

وأوضح "كابر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، الإثنين، أن أحد المسؤولين الكبار تدخل شخصيًا في القضية بعد أن استمع إلى قصته وتأكد من تعرضه للنصب.

السيسي: مصر أنشأت جيلًا جديدًا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة تأسست منذ أكثر من ألف عام لتكون واحدة من أعرق عواصم العالم، مؤكدًا أن مبادرة سكن لكل المصريين تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدودي الدخل.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بالقاهرة، أن مصر أنشأت جيلا جديدا من المدن تتبنى معايير الاستدامة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن المنتدى الحضارى العالمى يمثل منصة مثالية لتدشين حوار فعال حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.

هل النساء أكثر أهل النار؟.. أمينة الفتوى توضح -(فيديو)

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: "يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار"، يتطلب فهمًا دقيقًا وسياقًا تاريخيًا.

وأشارت أمينة الفتوى، خلال لقاء مع الإعلامية سالي سالم بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن النساء في المجتمع أكثر عددًا من الرجال، وهذا ليس دليلاً على دخولهن النار جميعًا، بل هو إشارة إلى الواقع الديموغرافي، فعندما نتحدث عن التعداد السكاني، نجد أن النساء يشكلن غالبية السكان، وهذا لا يعني أن جميع الرجال أو النساء في النهاية سيذهبون إلى الجنة أو النار.

أستاذ جهاز هضمي يحذر من حقن التخسيس: تبطئ تفريغ المعدة

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن لنزول الوزن طرق كثير، يمكن تطبيقها، أولها تغيير نمط الحياة من خلال الرياضة والنظام الغذائي، وهذه الطرق أكثر أمانا.

وتابع الخياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طرق أخرى للتخسيس، مثل البلونة والمناظير وحقن التخسيس، موضحا أن البلونة يتم تركيبها في المعدة، ولها أضرار كثيرة.