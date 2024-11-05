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برلماني: مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية الخميس المقبل

07:00 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الدكتور أشرف حاتم

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل،

وتابع: "سيتم عرض ما يتعلق بلجنة الصحة بضرورة عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزي والمصنعين للدواء حول مبادرات البنك المركزي من أجل دعم صناعة الدواء".

وأضاف حاتم، أن هيئة الدواء المصرية كانت حلم وأصبح واقعاً، وتضم الدواء والمستلزمات الطبية والتي سيتم تخصيص جلسة خاصة لها أسوة بالدواء، مشيرا الى أن هناك 82 ألف صيدلية غير المخازن الخاصة بالدواء في مصر تحتاج إلى الرقابة والتفتيش.

الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية مجلس النواب مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية
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