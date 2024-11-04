برلماني لوزير الصحة: انجازات الوزارة غير ملموسة و موجودة على صفحتها بمواقع التواصل

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيف معاناة المرضى في محافظة سوهاج، وحل مشكلات نقص الأدوية والرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وقوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية: إننا لا نرى إنجازات وزاره الصحة إلا على الصفحة الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعى، ولا نرى أي إنجازات يلمسها المواطن والمريض، بل ما نلمسه هو معاناة المريض من نقص الأدوية والمستلزمات وقوائم انتظار للعمليات تستمر بالشهور ومعاناة المرضى وخاصة بسوهاج من نقص أسرة العنايه المركزة والحضانات وقوائم انتظار لمرضى الفشل الكلوي.

وأضاف أن محافظة سوهاج تحتاج نظرة خاصة للانتهاء من جميع المستشفيات التى يتم تنفيذها حاليا وبها تعثر وتأخر بنسب التنفيذ مثل مستشفى البلينا المركزى ومستشفى جرجا.