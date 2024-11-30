نولي اهتمامًا لجذب الاستثمارات.. الحكومة: حريصون على الاستفادة من أخطاء الماضي

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء، إن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصري من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم والعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تواجههم، لضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

الدولة تعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار سعر الصرف

وأكد أن الحكومة حريصة على الاستفادة من الدروس السابقة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في التعامل مع سعر الصرف في الماضي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال تصريحاته الأخيرة قضية سعر الصرف المرن، مبينًا أن الدولة تعمل وفق آلية تضمن تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف بمعدل زيادة أو نقصان لا يتجاوز 3 إلى 4%.

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