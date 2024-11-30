المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني

كتب- محمد نصار:

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وشدد المجلس، في بيان السبت، على أهمية دعم حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضًا:

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه

بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة

بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور