"الرقابة الصحية" تعلن تفاصيل الاجتماع الأول للجنة برامج التميز الإكلينيكي

كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية وضع معايير تميز إكلينيكي متقدمة في عدة تخصصات طبية ذات أولوية وطنية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم مشروع مصر القومي للتغطية الصحية الشاملة.

تُعد معايير التميز الإكلينيكي أداة حيوية لتحقيق رؤية الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة لكافة فئات المجتمع، وتأتي ضمن سعي الهيئة المستمر لتحقيق التميز في الرعاية الصحية، ونشر ثقافة الجودة، وتسريع وتيرة مشروع التأمين الصحي الشامل في الجمهورية الجديدة، وفق "طه".

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير التميز الإكلينيكي، الذي عُقد بمقر الهيئة صباح اليوم لمناقشة تطوير معايير برامج وخدمات صحية متخصصة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات المنظومة الصحية المصرية.

شارك في الاجتماع نخبة من القيادات الجامعية والعلماء المتخصصين، منهم: د. محمود المتيني، أستاذ الجراحة وزراعة الكبد ورئيس جامعة عين شمس الأسبق؛ د. حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني؛ د. مرفت مطر، أستاذ أمراض الدم وزرع نخاع العظام بكلية طب جامعة القاهرة؛ د. عادل عبد المقصود، أستاذ السمعيات بكلية طب عين شمس؛ د. دعاء حسين، استشاري جودة الخدمات الصحية بمستشفى دار الفؤاد؛ د. أسامة عبد النصير، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة القاهرة؛ ود. نهاد توفيق، أستاذ ورئيس قسم أمراض الدم بقصر العيني، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة: د. السيد العقدة، د. وائل الدرندلي، د. ولاء عبد اللطيف، د. إيمان الشحات، ود. خالد عمران.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة تسعى، من خلال استلهام أفضل الممارسات العالمية، إلى إرساء معايير تضمن تقديم خدمات صحية متطورة، عالية التخصص وآمنة للمواطنين، مضيفاً أن تطبيق هذه المعايير يُعد جزءاً من منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعزز ثقة المواطنين في جودة الخدمات الصحية المقدمة، وترتقي بتجربة الرعاية الصحية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

استعرض الاجتماع نماذج لتجارب دولية في هذا الإطار، مثل المملكة المتحدة التي وضعت إرشادات دقيقة لبرامج زراعة الأعضاء والوقاية من السكتات الدماغية، وكذلك الولايات المتحدة التي طورت معايير متخصصة لإدارة الألم المزمن وضمان السلامة في جراحات زراعة النخاع الشوكي. كما ناقش الاجتماع تجارب دول آسيوية نجحت في تطبيق معايير متطورة لعلاج السكتة الدماغية باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى أهداف اللجنة، والتي تشمل وضع معايير تخصصية في مجالات متعددة مثل زراعة الكبد، زراعة النخاع الشوكي، زراعة القوقعة، علاج السكتة الدماغية، وعلاج الألم، بالإضافة إلى برامج طبية متقدمة أخرى. تهدف هذه المعايير إلى رفع كفاءة المرافق الصحية وتطوير جودة الخدمات، مما يعزز من شبكة التأمين الصحي الشامل ويدعم رؤية مصر الوطنية لتعزيز القطاع الصحي، ويضمن استدامة تقديم خدمات بمعايير عالمية.

من جانبه، أشاد د. محمود المتيني بالدور البارز الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تحسين وضبط المنظومة الصحية الجديدة ورفع مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها، وذلك من خلال تطبيق معايير اعتماد وطنية ومعترف بها دولياً، تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية.

وأكد د. حسام صلاح أن اعتماد الخدمات الصحية يُعد الطريق الأمثل لنشر ثقافة الجودة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن تطبيق معايير الاعتماد يسهم بشكل فعال في تحسين مستوى الرعاية الصحية ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن التوجه نحو الجودة يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التميز في الأداء الطبي ورفع كفاءة المنشآت الصحية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

واستعرضت د. ولاء أبو العلا، مدير الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، سياسة الهيئة في إعداد وتطوير المعايير الصحية، وذلك من خلال عرض تقديمي تناول الدراسات البحثية لتحديد مدى الاحتياج لهذه المعايير، والإجراءات المتبعة للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات الاعتماد الدولي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".