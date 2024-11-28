وزير الزراعة يلتقي رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي

كتب- عمرو صالح:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والاستثمار المشاركين خلال مشاركته في قمة الغذاء العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات.

والتقى وزير الزراعة مع سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات، وبحث معه تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الزراعة، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة النباتية، فضلًا عن تبادل الخبرات في قطاع التمور ذات الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

وخلال اللقاء، أشار "فاروق" إلى أهمية الارتقاء دائمًا بالتعاون على المستوى الاستراتيجي بما يحقق مصلحة الشعبين في مصر والإمارات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي رغبته في التعاون مع مصر في قطاع الزراعة، وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، وفي إطار العلاقة المتميزة بين البلدين.

كما التقى "فاروق" مع محمد تونكار، المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر، وبحث معه سبل التعاون في هذا المجال الهام، حيث استعرض فاروق جهود مصر في التحول إلى التنمية المستدامة والاقتصاديات الخضراء الصديقة للبيئة، والتي تتمتع بفوائد عديدة، منها خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات، خاصة في الدول ذات الموارد الطبيعية المحدودة.

أهمية تحول الدول إلى النمو الأخضر في الاستخدام الفعال للموارد

من جانبه، رحب المدير الإقليمي للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مصر، مثمنًا جهودها في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية تحول الدول إلى النمو الأخضر في الاستخدام الفعال والمستدام للموارد، وحماية رأس المال الطبيعي، والفرص الاقتصادية الخضراء، والشمول الاجتماعي.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليًا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وكان قد ألقى أول أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، كما شارك في الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأسها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية. كما التقى فاروق أمس واليوم ببعض نظرائه من وزراء الزراعة، وكذلك مسؤولي المنظمات الدولية والمستثمرين المشاركين في القمة.

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