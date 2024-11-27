"زراعة النواب" توصي بسرعة حل مشكلة تأخر مستحقات العاملين بالتشجير

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستحقاتهم المالية، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصت اللجنة بسرعة انتهاء اللجنة المشكلة من الحكومة لبحث الأمر.

وعلَّقَ النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلًا: "يوجد العديد من الشكاوى من قِبل بعض الأشخاص في هذا الصدد، وعلى اللجنة سرعة البت فيه؛ خصوصًا أن هناك صورة ذهنية بأن اللجان التي يتم تشكيلها للبت في أمر قد تكون بمثابة خطوة طويلة الأمل لعدم إيجاد حلول فورية، مطالبًا التنفيذيين بسرعة الانتهاء من عملها وموافاة اللجنة بمجلس النواب بما وصلت إليه اللجنة من قرارات بشكل عاجل".

واستعرضت النائبة إحسان شوقي عبد السلام، طلبي إحاطة بشأن عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جاري الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطلب آخر بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة، ومتمثلًا في الاتحاد التعاوني، ووزارة العمل، والقومي للأجور؛ للإفادة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الجارية.

واستعرض النائب محمد طلبة، طلب الإحاطة بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرعَي (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية؛ مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

وأوصت لجنة الزراعة والري، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بنزول لجنة على أرض الواقع لمعاينة تسليم فرعَي (10،9) المتفرعَين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على أن تكون اللجنة من عضوية وزارة الري، والتنمية المحلية، وجهاز التعمير، ومديرية الزراعة؛ لمعاينة المشكلة على الطبيعة، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل، وموافاة لجنة الزراعة بنتائج الزيارة الميدانية.

اقرأ أيضًا:

حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا