الخميس.. "الأوبرا" تنظم احتفالية لعيد الطفولة في دمنهور

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تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية لمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك في تمام الساعة الـ 11 من صباح الخميس، بأوبرا دمنهور.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان - أن الاحتفالية تأتي في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الطفولة، ويتضمن برنامج الاحتفالية تقديم باقة من أجمل الأعمال الغنائية والموسيقية يقدمها مجموعة من الواعدين بفصل كورال أطفال الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني وإشراف فني للدكتورة هدى حسني منها: "مونولوج أنا هتجنن، مصر التي في خاطري، طيري طيري يا عصفورة، أنا عندي بغبغان، طلعت يا محلا نورها، الحلوة دي، كان فيه فراشة صغنططة، البنات البنات، يا ورد على فل وياسمين ، سوسة كف عروسة ، يالا بينا يللا يللا ، وزوروني كل سنة مرة وغيرها من الأغنيات.

كما يقدم فصل باليه القاهرة تصميم وتدريب وإخراج عيشة فؤاد، تابلوهات استعراضية لعرض الليلة الكبيرة.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالي والعربي، الفيولينة، العود،القانون، الجيتار ،الكمان الشرقى ، الفلوت،الكلاكيت، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعا لهم على التميز وتقديرا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.

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