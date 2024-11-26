برلماني: إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمستثمرين الأجانب

كتبت - داليا الظنيني:

أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار ستشجع بشكل كبير المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري.

وأشار محسب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة dmc، إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطوير بنية تحتية قوية، بما في ذلك إنشاء طرق ومدن صناعية جديدة، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة مصر على النهوض بقطاع الصناعة.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي سيحصل على إعفاء ضريبي لا يقل عن 5 سنوات، مما يمثل حافزًا جذابًا للاستثمار، مشيرا إلى توجه الحكومة نحو زيادة نسبة الإنتاج المحلي، بحيث يتم تصنيع 70 إلى 80% من المنتجات المستوردة داخل مصر، ما يعزز الاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشار محسب إلى أن هذه الخطوات، إلى جانب منح الرخص الذهبية للمستثمرين ومساواتهم بالمستثمرين المحليين، تشكل دفعة قوية للنهوض بقطاع الصناعة، مؤكداً أن الشباب المصري يمتلك القدرة على قيادة هذا التحول الاقتصادي بنجاح.

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