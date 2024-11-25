محافظ الجيزة: انعقاد أسواق "اليوم الواحد" بخمسة أحياء كمرحلة أولى

كتب- محمد أبوبكر:

كشف محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، عن انعقاد أسواق "اليوم الواحد" بأحياء إمبابة والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولى؛ لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال معاينة محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، موقع سوق "اليوم الواحد" الجاري تجهيزه بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإتاحة منافذ سلعية متنوعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومجابهة الغلاء.

وخلال جولته التفقدية بموقع السوق، وجه محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة برفع كفاءة المنطقة، والتأكد من الجاهزية الكاملة للشارع المقرر انعقاد السوق به، ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة والأرصفة وحالة النظافة، ومنع أي إشغالات بالطرق المؤدية للسوق، لتيسير الحركة المرورية، استعداداً لافتتاح السوق بعد أيام بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين.. مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد المهندس عادل النجار، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة في كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.