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لابد من تثمينها.. نقيب الصحفيين يُشيد برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب

11:24 م الأحد 24 نوفمبر 2024

خالد البلشي نقيب الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بالتهنئة للزملاء الصحفيين لرفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.

وقال "البلشي"، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للزملاء الصحفيين، إبراهيم الدراوي، شريف عبدالغني، عبدالواحد عاشور، سامحي مصطفى، وعلياء نصر الدين، لرفع أسمائهم من قوائم الإرهاب ضمن قرار محكمة الجنايات بخصوص 716 مواطنًا بناءً على طلب النيابة العامة".

وأضاف: "نتمنى أن تشمل المراجعات القادمة باقي أسماء الزملاء المدرجين على القوائم، خاصة أن عددًا منهم ألغت محكمة النقض قرارات إدراجهم، وفي انتظار إعادة نظرها أمام الجنايات".

واختتم: "قرارات اليوم تبقى خطوة مهمة، وإشارة إيجابية لابد من تثمينها، وتدفعنا لتجديد مطالبنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، والشكر كل الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار".

نقيب الصحفيين خالد البلشي قوائم الإرهاب
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