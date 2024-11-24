بالأرقام.. "مصراوي" يستعرض نسب مساهمة الطاقة المتجددة في 2040

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك خطةَ عمل وجداول زمنية تتضمن إضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح، والتي يجري تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030، بزيادة قدرات تزيد على 2.5 جيجاوات عن المخطط .

وتتبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطةً جديدةً تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة المنتجة، من إجمالي القدرات عبر الشبكة القومية للكهرباء، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه تم وضع استراتيجية جديدة لمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2040؛ والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% في مزيج الطاقة، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتَي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفوري، وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

وشدد المصدر على أن الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويًّا في ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحًا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

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