التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 17 بمركز سقارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع السابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، بتنفيذ 3 دورات تدريبية هي: برنامج ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة، وبرنامج التقييم والأمن والصحة والسلامة المهنية، فضلًا عن برنامج إعداد قادة المستقبل، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدربًا.

وأشارت الدكتورة منال عوض، في بيان الأحد، إلى حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية.

وأشارت إلى دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها في بناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم، وتحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة يستفيد منها 25 متدربًا من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"؛ بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة السكان المركزية بالوزارة، موضحة أن البرنامج يتضمن عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالي على مستوى مصر، ودور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من ورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة في أداء البرنامج السكاني بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلى محاور الاستراتيجية السكانية لكل محافظة.

ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دورة الأمن والصحة والسلامة المهنية والتي يستفيد منها 50 متدربًا، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتضمن التعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأنواع المخاطر وكيفية تقييم المخاطر والتدريب على أجهزة الإنذار وكيفية إعداد خطة الإخلاء وأهم الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الإصابات، وفي نهاية البرنامج يتم تنفيذ مشروع إخلاء متكامل لمبنى إداري وتقييم المتدربين فعليًا.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبية بالمركز والمتدربين، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول على المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة.

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