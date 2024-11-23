مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة بكل الشركات

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ما يتم اتخاذه بشكل دوري بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، منوهًا بأنه يتلقى أسبوعيًّا تقريرًا يتضمن الإجراءات المتخذة لخفض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه سيتم إنشاء منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لكل المهمات، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.

وشدد المصدر على أن تعليمات وتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تتضمن ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات .

نموذج مقايسات تركيب العدادات الكودية

نوه المصدر بأنه يجري تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى تأكيد استمرار خطة الحوكمة لكل الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قِبل الشركات، سواء لصالحه أو في مواجهته، وذلك في إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.

وأوضح المصدر أن الوزير يتابع بنفسه تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة، لجميع المخالفين دون استثناءات؛ لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية.

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