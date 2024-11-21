احتفالًا باليومي العالمي.. "الإحصاء" تكشف عدد ساعات البث المرئي للتليفزيون المصري

كتب- عمرو صالح:

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عدد ساعات البث المرئي للتليفزيون المصري خلال عام 2023/2024، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للتلفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام والتي جاءت كما يلي:-

- بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لجميع قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القنوات الإقليمية - قنوات النيل المتخصصة - القنوات الإخبارية) 179.06 ألف ساعة خلال عام 2023/2024.

- احتل المجال الاجتماعي النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال حيث بلغ 51360.17 ساعة بنسبة 28.68% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 140.20 يومياً خلال عام 2023/2024.

- يليه المجال السياسي بعدد ساعات 22456.25 ساعة بنسبة 12.54% بمتوسط 61.21 ساعة يومياً يليه المجال الترفيهي بعدد 21590.21 ساعة بنسبة 12.06% بمتوسط 58.59 ساعة يوميا خلال عام 2023/2024.

وجاء المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:

- بلغ متوسط اليومي لساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكنـدرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة) 153.15 ساعة يوميا خلال عام 2023/2024.

عدد ساعات الخدمات الإخبارية:

- بلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26352 ساعة خــلال عام 2023/2024، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (الرئيسية / الفضائية):

بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع التلفزيون (القناة الأولى – القناة الثانية– الفضائية المصرية– الفضائية الموجهة لأمريكا– تايم سبورت) 43.9 ألـف ساعة خلال عام 2023/2024.

عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:

- بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطــاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت– لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثقافيــــة – القنـاة التعـليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعــة خــلال عام 2023/2024.

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