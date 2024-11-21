برلمان الطلائع.. محافظ الجيزة يبحث إنشاء مجلس استشاري من شباب المحافظة

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60% من التعداد السكاني للبلاد، مؤكدًا أن شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يومًا بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن.

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق مستقبل أفضل لمصر، إيمانًا منه أن الشباب أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لبرلمان الشباب والطلائع بالجيزة؛ لتجسيد نموذج محاكاة لمجلسي النواب والشيوخ، والتي أعرب خلالها محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب.

ولفت إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقي التدريب والتأهيل الكافي بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.

تشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة

عرض الشباب على محافظ الجيزة، اقتراح بتشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة والاطلاع على آرائهم وتطلعاتهم.

وأكد المهندس عادل النجار، الاستجابة للطلبات والمقترحات المقدمة من الشباب بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المهندس عادل النجار، عددًا من ملفات العمل خلال اللقاء على رأسها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وشهدت جلسة محاكاة الشباب، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى عرضها الشباب وتمس الحياة اليومية أبرزها ملفات "النقل - الصحة - التعليم - النظافة - الطرق"، حيث جاء في طلبات الإحاطة "مشكلة الصرف الصحي، ووجود مخلفات بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، وانتشار الكلاب الضالة، والأمية الرقمية، والمدارس التكنولوجية".

وثمن محافظ الجيزة، على الصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغب بها القيادة السياسية والدولة المصرية في الشباب المصري، مشيرًا إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة.

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