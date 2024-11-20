الصحة: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 19 مليار جنيه

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و226 ألفًا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارًا و289 مليونًا و905 آلاف جنيه، خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024.

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و120 ألفًا و470 مواطنًا، مشيرًا إلى أن قرارات العلاج شملت تخصصات متعددة، منها: أمراض الدم، الأورام، الجراحة، النساء، الباطنة، الأنف والأذن، المسالك، العظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وقال عبد الغفار إن عدد المرضى الذين تمت مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 5672 مريضًا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحميل المريض أي مشقة.

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