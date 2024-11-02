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محافظ القاهرة: إنشاء ساحتي انتظار تستوعبان 1200 سيارة خلف مركز المنارة للمؤتمرات

10:38 م السبت 02 نوفمبر 2024

جولة محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:
أجرى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز منارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير فى إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تسعان أكثر من 1200 سيارة لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمى، كما قامت هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة مستمرة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر .

وشدد محافظ القاهرة على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم ليخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الدولية.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة مركز المنارة ساحة سيارات
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