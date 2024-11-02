إعلان

رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد

01:22 م السبت 02 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسياسات وزارة الأوقاف في مواجهة ظاهرة الإلحاد.

وأشاد "أباظة" بقيادة وزارة الأوقاف، حيث ستنظم الوزارة بعد غدٍ الاثنين، وعقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع".

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز نشاطها الدعوي والعلمي والثقافي.

وفي بيانه اليوم، أكد أباظة أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تعاون جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة، وبالأخص المؤسسات الدينية، بالإضافة إلى وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام.

كما طالب رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بتنظيم عدد من الندوات في مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك للحوار المباشر مع الطلاب حول هذه القضايا الهامة للحفاظ على شبابنا.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، مشيدًا بجهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.

أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب وزارة الأوقاف الإلحاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة