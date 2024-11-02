رئيس "عربية النواب" يطلب الحكومة بدعم جهود الأوقاف لمواجهة الإلحاد

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسياسات وزارة الأوقاف في مواجهة ظاهرة الإلحاد.

وأشاد "أباظة" بقيادة وزارة الأوقاف، حيث ستنظم الوزارة بعد غدٍ الاثنين، وعقب صلاة العشاء، 100 ندوة علمية في المساجد الكبرى بالمحافظات تحت عنوان: "من العواقب المدمرة للإلحاد: الانهيار الأخلاقي للفرد والمجتمع".

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز نشاطها الدعوي والعلمي والثقافي.

وفي بيانه اليوم، أكد أباظة أن ملف مواجهة ظاهرة الإلحاد يتطلب تعاون جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة، وبالأخص المؤسسات الدينية، بالإضافة إلى وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة ووسائل الإعلام.

كما طالب رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بتنظيم عدد من الندوات في مختلف الجامعات واستضافة كبار علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك للحوار المباشر مع الطلاب حول هذه القضايا الهامة للحفاظ على شبابنا.

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ولجميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات والعاملين بوزارة الأوقاف، مشيدًا بجهودهم الناجحة في خدمة الدين الإسلامي ومواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرة وزارة الأوقاف على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف وتنميته.