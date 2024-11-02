تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تصل للقاهرة وانخفاض في درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءًا من اليوم، حيث ستهطل أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت "غانم"، إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة ورعدية في المناطق الشمالية مثل العلمين ومطروح والسلوم، وستمتد إلى محافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، حيث تكون شدة الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وبالنسبة للعاصمة، توقعت "غانم" هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع احتمال وصولها إلى شمال الصعيد أيضًا، وستستمر حالة عدم الاستقرار حتى يوم الاثنين المقبل.

وحذرت من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، خصوصًا خلال الساعات المتأخرة من الليل، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية والشتوية الخفيفة عند الخروج من المنزل.