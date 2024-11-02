الحكومة تكشف حقيقة مخططات إخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة

كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.

وقال المركز، في بيان السبت، إنه تواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.

وشددت المحافظة، على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤولية من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

وأشارت إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا ومشتركًا مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزا دينيا وتاريخيا مهمًا.

وأوضحت أنه يتم حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).