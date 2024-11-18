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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد غدا

02:32 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

مجلس النواب

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كتب - نشأت على:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا.

وقبيل رفع الجلسة أحال بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وطالب رئيس مجلس البواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان.

وقال رئيس المجلس: ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات.

مجلس النواب رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالى
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