توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا للوقوف على انتظام العمل بملفات تقنين الأراضى أملاك الدولة ونسب إزالة المتغيرات المكانية الغير متصالح عليها.

وأكد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، على أن تلك الملفات ذات أولوية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بها يأتى على رأس عوامل تقييم كل رئيس حي ومركز ومدينة.

محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنين الأراضى أملاك الدولة والخطة الاستثمارية

اطلع محافظ الجيزة، على معدلات إنجاز كل جهة بذات الملفات، حيث اطمأن على التزام كل منها بالجداول المحددة، موجهًا بوضع حد زمني للانتهاء من أعمال أرشفتها وإدخالها على المنظومات الإلكترونية التابعة للوزارات المختصة.

وناقش المحافظ، معوقات إنهاء عدد من الحالات بنطاق المحافظة، وبحث مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين الوسائل المتاحة للانتهاء منها بالتعاون مع جهات الاختصاص بالدولة لسرعة بيان موقفها من التصالح والتقنين.

وتضمن الاجتماع عرض موقف أجهزة المحافظة من تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، حيث استمع المحافظ لبيان حول نسب تنفيذ المشروعات المخصصة للنصف الأول من العام المالى، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح وتسليم مشروعات النصف الثاني لبدء العمل بها وذلك لإنجاز المشروعات وتحقيق الإستفادة للمواطنين.

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