احتفالًا بأعياد الطفولة.. تفاصيل زيارة رئيسة "قومي الطفولة" للإسكندرية

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كتب- أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووفد من المجلس، بزيارة إلى محافظة الإسكندرية، في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة ولرسم البسمة على وجوه الأطفال.

وأوضحت "السنباطي" في بيان اليوم، أن الزيارة تضمنت مشاركة الأطفال بمستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب في احتفالات عيد الطفولة، حيث تمت زيارة الأطفال بالمستشفى والاطمئنان على الخدمات والرعاية التي يتلقونها. وحرص وفد المجلس على التحدث مع الأطفال وتبادل الحوار معهم، وتوزيع بعض الهدايا العينية عليهم.

وأضافت "السنباطي" أنه تم زيارة مركز التأهيل الاجتماعي بالعامرية، التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، لتفقد ما يتم إنجازه من إنشاءات والتعرف على الخدمات التي سيقدمها المركز للأطفال.

كما أشارت إلى زيارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بالإسكندرية، حيث رافق وفد المجلس أثناء الزيارة الدكتورة أميمة الشيخ، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة. واستمع فريق المجلس إلى عرض عن التطوير الذي تم بالمؤسسة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تفقد منظومة إدارة الحالة بالمؤسسة، والأنشطة التي تُقدم من خلالها، ودار الحضانة، ومركز الطفولة المبكرة. كما تم توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين المجلس والمؤسسة في العديد من الأنشطة التي تخدم الأطفال بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعم كافة المؤسسات التي تقدم خدمات وأنشطة للأطفال.

شارك في الزيارة: الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة، عضوي المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجنة "حياة كريمة" بالمنطقة الروتارية 2451 مصر برئاسة أميمة الشيخ، والدكتور محمد البنا، نقيب الأطباء الأسبق.

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