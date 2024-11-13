وزيرة البيئة تلتقي المغامر المصري "علي عبده"

باكوـ أ ش أ:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الناشط البيئي والمغامر المصري "علي عبده"، والذي وصل إلى باكو عاصمة أذربيجان، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا على متن دراجة كهربائية، وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop29، حيث قدمت له التهنئة على تحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة "جينيس".

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بالإنجاز الذي حققه المغامر المصري بعد إكمال رحلته من دبي إلى باكو على دراجته الكهربائية، متصدرًا بذلك سجل إنجازات مصر في مجال الاستدامة، مشيدةً بجهوده المتواصلة في دعم قضايا المناخ وحماية البيئة.

وأشارت فؤاد إلى أن "علي عبده" يُعد مثالًا ملهمًا للشباب في التوجه نحو حلول بيئية مبتكرة، حيث تسلط رحلته الضوء على أهمية الطاقة النظيفة والنقل المستدام.. مضيفة أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مصر بتمكين الشباب وإشراكهم في العمل المناخي، مؤكدة أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرات، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وكان المغامر "علي عبده" قد انطلق بدراجته الكهربائية من دبي بالإمارات العربية المتحدة، في الأول من أكتوبر، في رحلة عبر عدة دول، ليصل إلى باكو قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، وأسهمت هذه الرحلة في إبراز إمكانيات النقل المستدام والتواصل مع المجتمعات المحلية التي تواجه تحديات التغير المناخي، وقد نُفذت الرحلة برعاية جامعة الدول العربية، ووزارة البيئة، ووزارة الشباب والرياضة، ونادي السيارات والرحلات المصري، وبمشاركة ودعم عدد من المنظمات الدولية وا

لعربية.