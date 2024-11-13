صندوق التنمية الحضرية يبحث الفرص الاستثمارية الجديدة في محافظة القليوبية

كتب- محمد سامي:

قام المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بزيارة لمحافظة القليوبية، لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة.

وبحسب بيان، وخلال الزيارة عُقد اجتماع، برئاسة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث حضر الدكتور باهر شعراوي، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائبا رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هيثم همام، رئيس الإدارة المركزية لمُتابعة وتنفيذ المشروعات، والمهندس اُسامه إسماعيل، منسق بادارة المشروعات، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للاستثمار، واللواء طارق ماهر، رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة قليوب، والمهندسة منال زين العابدين، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس ياسر مرعي، مدير الشبكات الأرضية.

وتمت الإشارة، في مستهل الاجتماع، إلى أن هذه الزيارة تأتي فى إطار جهود الصندوق لتنمية المحافظات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة القليوبية، مع التركيز على مشاريع محددة مثل تطوير جزيرة الشعير ومنطقة مرجانة، واستثمار أرض المحلج ومنطقة الشون بمدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وفرص استثمار واعدة، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة.

ومن جانبه، أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى اهتمام الصندوق بدعم المشروعات الاستثمارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة القليوبية لتنفيذ المشروعات المقترحة.

وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية سريعة، وتساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد المهندس أيمن عطية في هذا الصدد، ضرورة تحديث المخططات العمرانية للمحافظة لتحديد الأراضي المتاحة للاستثمار بشكل دقيق.

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تسفر هذه الشراكة بين محافظة القليوبية وصندوق التنمية الحضرية عن تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة القليوبية كوجهة استثمارية جاذبة.

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