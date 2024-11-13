"الأفندية" في بيت السحيمي.. غداً

كتب - محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلاً جديداً لفرقة "الأفندية" في الثامنة من مساء غد الخميس 14 نوفمبر.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني المتنوعة من الزمن الجميل، إضافة إلى أغانٍ حديثة برؤية جديدة وألحان تراثية قديمة، وذلك ضمن اهتمام الفنانين محمد ربيع ومصطفى زاهد بإحياء تراث الموسيقى الشرقية.

من أبرز فقرات الحفل: "بايعني ولا شاريني" للفنان عبدالغني السيد، و"في بحر الشوق" لكارم محمود، و"عشاقك كتير يا ليل" لفايد محمد فايد، وطقطوقة "والله تستاهل يا قلبي"، ومونولوج "بنت العمدة" لفنان الشعب سيد درويش، إلى جانب مجموعة أخرى من الأغاني والموشحات، وكذلك وصلة طقطوقة جديدة التي اشتهرت بها فرقة "الأفندية".

فرقة "الأفندية": تعتبر فرقة "الأفندية" فرقة مصرية تهتم بإعادة إحياء التراث الشرقي من خلال إعادة توزيع الأغاني الحديثة وغنائها بألحان شرقية تراثية على أنغام العود وإيقاع الدفّ. وتتميز الفرقة بابتكار أسلوب جديد لتحويل كلمات أغاني العصر الحالي إلى طقطوقة بأسلوب ثلاثينيات القرن الماضي، بهدف إعادة الجماهير إلى أجواء الموسيقى التراثية.