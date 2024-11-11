وزير العمل: مواجهة عمل الأطفال تحدٍ مستمر يتطلب حلولًا مبتكرة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر للحكومة الهولندية على مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (اكسيل أفريقيا)" (ACCEL Africa)، والذي استهدف دعم الجهود المحلية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في قطاع سلاسل توريد القطن.

وقال "جبران"، خلال كلمته في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (اكسيل أفريقيا)" (ACCEL Africa)، إن هذا المشروع استمر على مدار ٦ سنوات بتمويل من الحكومة الهولندية، وما يميز هذا المشروع هو توافق أهدافه مع أولوياتات الحكومة المصرية، خاصة في الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتقليل الفقر، وضمان جودة التعليم والخدمات الصحية، حيث تم صياغة أهداف المشروع انطلاقة من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

وأضاف وزير العمل، أنه بالرغم من التحديات أثناء تنفيذ المشروع ومنها تحديات كوفيد 19 بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، فقد تم استمرار المشروع بجهود كبرى، وحقيق مستهدفاته، وتم الحرص على عقد اجتماعات دورية بغرض دعم الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقديم بدائل لهم، وبذلنا جهودا حسيسة من أجل مواجهة ذلك.

واستعرض الوزير، أنه تم تشكيل وحدة عمل مكافحة الأطفال برئاسة وزير العمل لضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية وإيجاد حلول مبتكرة، وتنفيذ خطة تدريبية لبناء القدرات المؤسسية بما ساهم في تعزيز السياسات والقوانين واللوائح، وتم تنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وتطوير منظومة حوسبة التفتيش وتوفير البيئة التحتية وتحديث المنظومة الإلكترونية.

وتابع: ساهم المشروع في التعرف على أوجه القوة والضعف بما يدعم الخطط الوطنية الجديدة، ومازال أمامنا الكثير من التحديات لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، ومواصلة العمل لتوفير وإيجاد الحلول البديلة دون خروج الأطفال إلى العمل في سن مبكر يعرضهم للعديد من العواقب.