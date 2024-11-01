الزراعة: طرح تقاوى البطاطس بـ 69.5 ألف جنيه دعمًا لصغار المزارعين

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، عن طرح تقاوى البطاطس المستوردة لموسم 24/25 بـ 69,5 ألف جنيه للطن، وذلك لصغار المزارعين الذين قاموا بحجز كمية التقاوى بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالمزارعين الصغار، وتوفير أجود أنواع التقاوى والبذور والشتلات لهم بأقل الأسعار، وذلك لرفع المعاناة عنهم، وإحداث توازن بأسواق مستلزمات الإنتاج.

وأضاف "الشرقاوى"، بحسب بيان وزارة الزراعة، الجمعة، أن ذلك يأتى في إطار توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث أن الاتحاد غير هادف للربح، ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يسهم في زيادة التكلفة وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة، إلى أنه بعد الإعلان رسميًا عن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد كانت هناك ردود أفعال جيدة من المزارعين وإشادة بجهود الوزير في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو رمانة الميزان في سوق تقاوي البطاطس.

وأكد أشرف الشرقاوى، أن وزير الزراعة، كان له الدور الأكبر في سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة، وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتسق وتتناسب مع الجميع.

يذكر أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

ويقوم الاتحاد برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين ، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.