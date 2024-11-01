وزارة الري: إطلاق حملة "على القد" للتوعية بترشيد المياه والحفاظ عليها

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت اليوم الجمعة الأول من نوفمبر 2024، حملة "على القد" تحت رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وبمشاركة وزارات التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، الزراعة، النقل، البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب مؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة، بحسب بيان وزارة الري، الجمعة، استجابةً للتحديات المائية التي تواجهها مصر، عبر تعاون مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف الحملة بفاعلية.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حملة "على القد" تهدف لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه، والتحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية، داعيًا المواطنين للمشاركة الفعالة في جهود ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث، مؤكداً أن جهود الوزارة تتكامل مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق أهداف هذه الحملة التوعوية.

وفي إطار الحملة، تم التنسيق مع الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ووزارة الأوقاف لإدراج رسائل توعوية عن المياه ضمن خطب الجمعة والدروس الدينية. كما تشمل الحملة، التنسيق مع وزارات الزراعة، والثقافة، والبيئة، والشركة القابضة لمياه الشرب، حيث ستتضمن الندوات والمناسبات التي تنظمها هذه الجهات معلومات توعوية عن المياه بمشاركة ممثلين عن وزارة الري، وسيتم إشراك اتحاد روابط مستخدمي المياه لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين، مع مشاركة علماء وزارة الأوقاف في توجيه رسائل التوعية للأهالي في القرى والمزارع، والتي ستُطرح في خطبة الجمعة القادمة، المخصصة للحديث عن أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

وتم تدريب 1,592 من أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف، عبر 65 ندوة في 23 محافظة، على نشر رسائل الحملة، مع استكمال التدريب في باقي المحافظات.

ةبدأت اليوم حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة النقل لعرض مواد توعوية في محطات وعربات القطارات والمترو، وستُستخدم جسور الترع وأملاك وزارة الري لنشر ملصقات توعوية تعزز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه.

وجرى التنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنشر التنويهات عبر القنوات التلفزيونية، لتعزيز وصول رسائل الحملة إلى أكبر شريحة من المواطنين، ويأتي هذا التنسيق ليعزز جهود التوعية المجتمعية الواسعة التي ترمي إليها حملة "على القد".

وأُقيمت جلسة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، في 17 أكتوبر 2024، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري، ومؤسسة مصر الخير، والإذاعة المصرية، لدعم أنشطة الحملة، وشهدت الجلسة حضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية والمثقفين والإعلاميين وكبار الكتّاب، إلى جانب قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلي الوزارات المشاركة في الحملة.